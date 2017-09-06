ترفض أدوار الإغراء وتزوجت بسبب «مشهد».. 10 معلومات عن ريهام عبد الغفور

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ملامحها البريئة لم تمنعها من تجسيد أدوار الشر، وهنا تجلّت موهبتها الفريدة في تخطي حاجز الشكل، وإقناع المشاهد أنها بالفعل امرأة يهودية لعوب في "العميل 1001"، وزوجة متسلطة في "الريان"، لتصبح خارج التصنيف، وتؤكد للمخرجين والمنتجين أنها جديرة بتجسيد أي دور.

«التحرير لايف» يرصد لكم 10 معلومات عن الفنانة ريهام عبد الغفور..

1- ولدت في يوم 6 سبتمبر من عام 1978، بالمحلة الكبرى، ووالدها هو الفنان أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين السابق.

2- تخرجت من كلية التجارة، الشعبة الإنجليزية، وقرأت العديد من كتب الأدب العالمي.

3- كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "صاحب صاحبه" مع النجم محمد هنيدي في 2002، والذي قامت فيه بدور "شامي"، الفتاة الرومانسية الهادئة، نجلة رجل الأعمال، وكان "فاتحة الخير" عليها، حيث انهالت عروض الأفلام تباعًا.

4- صرحت في إحدى لقائاتها التليفزيونية، أنها تتمنى العمل مع الفنان الكبير محمد صبحي، فشاهدها الأخير، واتصل بها ليعرض عليها دور "ملك" في مسلسل "فارس بلا جواد"، فحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، بعدما أبكت الناس في الحلقة الأخيرة، من خلال مشهد وفاتها.

5- ترفض ريهام، تأدية أدوار الإغراء في أعمالها بشكل قاطع، فهي لا تريد أن يقال عنها "ممثلة إغراء" بعد وفاتها، كما أنها تؤكد على كونها شخصية ليست هادئة كما يظنها البعض، ولكنها رومانسية إلى حد كبير.

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6- تعتبر أدوارها في مسرحية "الملك لير"، مع الفنان يحيى الفخراني، وفي فيلم "حريم كريم" بمثابة نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

7- صرحت في حوار صحفي، أن أقرب صديقاتها من الوسط الفني هي الفنانة حنان مطاوع، قائلة عنها: "شخصية محترمة وإنسانة مثالية في كل شيء"، وأنها تعتبر والدها وزوجها مستشاريها لأنهم مصدر ثقة، والأقرب إلى قلبها.

8- ترفض ريهام، مصطلح "توريث النجومية" الذي يطلق على أبناء الفنانين، مؤكدة أن والدها لم يساعدها على دخول الفن، بل كان معترضًا على المبدأ في البداية بسبب الدراسة.

9- خاضت تجربة العمل الإعلامي لأول مرة، من خلال تقديمها لبرنامج "ريهام ع النار"، على شاشة قناة "الحياة".

10- انفصلت عن زوجها الأول في 2007، والذي أنجبت منه ولدًا وحيدًا، لتتزوج من رجل الأعمال شريف الشبكي، الذي تعيش معه الآن حياة سعيدة، بعد قصة ارتباط بدأت من رؤيته لها في مشهد من مسلسل "فارس بلا جواد"، فأعجب بها وقرر الزواج، وهو ما حدث بالفعل بعدما تقابلا بالصدفة، وأيقنت ريهام أنه شخص مسؤول ومتدين وطموح.