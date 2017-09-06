بالصور.. مستحقو المعاشات بالبحيرة: موظفو البريد طردونا في الشارع

البحيرة – أحمد نصرة:



قال عدد من مستحقي المعاشات في البحيرة، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي مكتب البريد الرئيسي في المحافظة، طردوهم خارج المكتب إلى الشارع، ليقفوا في طابور طويل، تحت آشعة الشمس الحارقة، بحجة أن أعدادهم كبيرة، ولا يتحملهم المكتب الذي جرى تطويره مؤخرًا.

وخصص المسؤولون منفذًا خارجيًا في الشارع، أمام مكتب البريد، عبارة عن كشك بمكان لا يوجد به مكان مخصص للانتظار، ولا حتى مظلة تحمي المواطنين من حرارة الشمس.



وقالت آيات عبدالصمد، من المتعاملين مع مكتب البريد: "أنا عجوزة ومريضة وبقالي ساعتين في الشمس، مستخسرين فينا ندخل جوة ورمونا في الشارع على الحال ده".

وأضاف محمود سالم: "ليه بيعاملونا درجة تانية، رغم إن مبلغ المعاش يخصم منه 3 جنيهات رسوم إدارية بياخدها البريد، يبقى المفروض يعاملني زي أي عميل عنده عادي هو لا بيتصدق عليا".

وقال محسن الصاوي: "إحنا مش عايزين التكييفات بتاعتهم جوة، خليها ليهم، بس على الأقل مكان نقعد فيه وتندة تحمينا من الشمس وشوية تنظيم مش طالبين أكتر من كده".

ويتعجب سعد عبدالغني: "المكتب فيه أكتر من 15 شباك في المبنى جوة، وكلها بنظام الشباك الموحد يعني يقدم كل الخدمات من خلاله، لماذا لا يجعلونا نتعامل من خلالها، مثل باقي الخدمات".

من ناحيته، قال علي عبدالعال، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة، إن مبنى البريد الرئيسي في المحافظة، لا يحتمل الضغط الهائل والأعداد الكبيرة لمستحقي المعاشات في الأيام المخصصة لها، والتي تشهد مشادات ومشاجرات لا يمكن السيطرة عليها، التي من الممكن أن تتسبب في تلفيات وخسائر مادية كبيرة.

وأضاف، أن المكتب حديث التطوير وتكلف مبالغ كبيرة، ولذلك تم تخصيص الشباك الحالي، مشيرًا إلى أن المنطقة تلقت الشكاوى المتعلقة به وجار تهيئته وإنشاء مظلة به ليصبح أكثر ملائمة.