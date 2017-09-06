"تعليم القليوبية": 9 ملايين كتاب وصلت المدارس ولجان لمتابعة أعمال التسليم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة.

وأشار عجلان في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن 93% من الكتب المدرسية وصلت المدارس بإجمالي 9 ملايين و73 ألف و550 كتابًا مدرسيًا، بمختلف المواد الدراسية، والمناهج التعليمية، موضحًا أنه جاري توريد الكميات المتبقية من مخازن الوزارة بإجمالي 954950 كتابًا مدرسيًا، وتسليمها للطلاب دون التقييد بالمصروفات الدراسية.

وقال عجلان إن نسبة توريد الكتب الدراسية بالمرحلة الابتدائية بلغت 95% بإجمالي 4 ملايين و200 ألف و450 كتابًا، وجاري توريد 233650 كتابًا لنفس المرحلة، وتوريد 82% من الكتب الدراسية بالمرحلة الإعدادية بإجمالي مليون، و872 ألف و360 كتابًا، وجاري توريد 434915 كتاب لنفس المرحلة.

وفي المرحلة الثانوية تم توريد 89% بإجمالي مليون و685 ألف و620 كتابًا.

أما في التعليم الفني فجرى توريد 94% بإجمالي 486650 كتابًا بالثانوي التجاري، وجاري توريد 30 ألف كتاب، وتوريد 94% بالثانوي الزراعي بإجمالي 119000 كتابًا، وجاري توريد 8200 كتاب، وتوريد 93% بالتعليم الصناعي بإجمالي 709 ألف كتاب، وجاري توريد 48 ألف كتاب.