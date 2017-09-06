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"موانئ بورسعيد" تستقبل 3200 طن قمح روسي

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مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 3200 طن قمح روسي

02:26 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها استقبلت السفينة LADY ARZU وجنسيتها بنما، يبلغ طولها 99 مترًا والغاطس منها 4.7 متر، لتفريغ 3200 طن قمح روسي.

وأضافت في بيان لها، أنها استقبلت أيضًا السفينة MILLAC وجنسيتها كرموس، والتي يبلغ طولها 91 مترًا والغاطس منها 6.6 متر، لتفريغ 5793 طن رخام.

وأضافت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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