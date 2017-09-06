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شكاوى من تأخر صرف الدقيق بالأقصر.. و"مباحث التموين": تأخر التوريد السبب

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مصراوي Masrawy

شكاوى من تأخر صرف الدقيق بالأقصر.. و"مباحث ": تأخر التوريد السبب

02:17 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تأخر صرف الدقيق بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال العقيد محمد فاضل، رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، إن مباحث التموين فحصت شكوى عدد من المواطنين حول وجود أزمة دقيق بقرية السلام، بأرمنت الحيط، التابعة لمركز أرمنت بالتنسيق مع مطحن أرمنت، جهة صرف الدقيق للمستودعات.

وأضاف رئيس قسم مباحث التموين، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وتبين أنه نظرًا لتعديل منظومة صرف الدقيق، اعتبارًا من 1 أغسطس الماضي، والذي ينص على قيام أصحاب المستودعات بتوريد مالي لصالح هيئة السلع التموينية، وتأخر بعض التجار في التوريد وبعد الانتهاء من التوريد تم الصرف بنظام الاستعاضة الجديد، ويتم حاليًا الصرف بصورة طبيعية بدون أزمات.

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