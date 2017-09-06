المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 65% من الرقة

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) تسيطر حاليا على نحو 65% من مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء المعارك.

وكانت قوات سورية الديمقراطية المدعومة بقوات خاصة أمريكية وطائرات التحالف الدولي قد أطلقت في السادس من يونيو الماضي معركة تحرير الرقة، لإنهاء وجود التنظيم في المدينة.

وذكر المرصد أن أكثر من 2700 شخص قتلوا منذ بدء المعارك، نحو ألف منهم من المدنيين.

وأشار المرصد إلى أنه بينما تمكن الآلاف من الفرار من مناطق سيطرة داعش إلى مناطق سيطرة "قسد" ومناطق أخرى خارج مدينة الرقة، فإن آلافا آخرين لا يزالون متواجدين في مناطق التنظيم ويعانون من ظروف قاسية في ظل تناقص المواد الغذائية المخزنة ومياه الشرب والمواد الطبية مع استمرار المعركة.