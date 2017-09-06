أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 65% من الرقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 65% من الرقة

02:13 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 65% من الرقة

قوات سورية الديمقراطية

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) تسيطر حاليا على نحو 65% من مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء المعارك.

وكانت قوات سورية الديمقراطية المدعومة بقوات خاصة أمريكية وطائرات التحالف الدولي قد أطلقت في السادس من يونيو الماضي معركة تحرير الرقة، لإنهاء وجود التنظيم في المدينة.

وذكر المرصد أن أكثر من 2700 شخص قتلوا منذ بدء المعارك، نحو ألف منهم من المدنيين.

وأشار المرصد إلى أنه بينما تمكن الآلاف من الفرار من مناطق سيطرة داعش إلى مناطق سيطرة "قسد" ومناطق أخرى خارج مدينة الرقة، فإن آلافا آخرين لا يزالون متواجدين في مناطق التنظيم ويعانون من ظروف قاسية في ظل تناقص المواد الغذائية المخزنة ومياه الشرب والمواد الطبية مع استمرار المعركة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طائرات التحالف الدولي تقتل 20 من مسلحي داعش غربي العراق

    أخبار

  • المرصد: مقتل 64 عنصرًا من القوات النظامية وتنظيم داعش في الرقة السورية

    أخبار

  • سوريا: مقتل رئيس مجلس منبج العسكري في معركة الرقة

    أخبار

  • المرصد السوري: مقتل 75 من قوات النظام وداعش خلال 72 ساعة الماضية بالرقة

    أخبار

إعلان

0a8905886d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة