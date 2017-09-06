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انتفاضة أمنية بالقاهرة الجديدة عقب تعدد الجرائم

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مصراوي Masrawy

انتفاضة أمنية بالقاهرة الجديدة عقب تعدد الجرائم

02:16 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

انتفاضة أمنية بالقاهرة الجديدة عقب تعدد الجرائم

اللواء خالد عبد العال

كتب - فتحي سليمان:

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة استهدفت مناطق وأقسام شرطة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والأول والشروق وبدر للاطمئنان على جاهزية قوات الأمن والخدمات والأقوال الأمنية والمباحثية.

ورافق مدير الأمن اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمود أبو عمره، نائب مدير المباحث، والعميد عبد العزيز، سليم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، وبعض القيادات النظامية والمباحثية بالعاصمة.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المحكوم عليهم ورفع الإشغالات وتنفيذ أحكام قضائية.

يُذكر أن منطقة القاهرة الجديدة شهدت عدة جرائم خلال الأيام الماضية حيث تعرض لواء سابق للاعتداء على يد رجل أعمال وبعض الـ "بودي جاردات" بمنطقة حي النرجس وتم القبض على 20 متهمًا من بينهم، إبراهيم سليمان، رجل الأعمال.

كما تعرضت فتاة للاغتصاب على يد سائق بخط شارع التسعين متجهًا إلى موقف الحي الأول وانحرف نحو منطقة جبل المقطم وتم ضبطه بمعرفة ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول.

وذبح عاطل شقيقه داخل بدروم فيلا تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول؛ لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجته وألقت الشرطة القبض على المتهم خلال 24 ساعة.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن بضرورة انتشار قوات الأمن وتعزيز الخدمات الأمنية واتخاذ كل تدابير اليقظة واستمرار الدوريات المباحثية التي تجوب جميع أنحاء القاهرة الجديدة.

كما طالب مدير الأمن قواته بتوسيع دوائر الاشتباه وكذلك حصر المطلوبين أمنيًا وملاحقة ذوي السوابق الإجرامية ممن هربوا من تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة الماضية.

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