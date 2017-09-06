بالصور.. هبوط أرضي بحي وسط الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجىء بشارع شامبليون بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، دون تأثير على حركة المرور أو العقارات المجاورة.

ورصدت عدسة "مصراوي" عدم اتخاذ حي وسط الإسكندرية أي تدابير احترازية حول موقع الهبوط للحفاظ على حياة المارة أوالسيارات، رغم وقوع الهبوط على بعد أمتار قليلة من مقر الحي.

وتصل مساحة الهبوط إلى عدة أمتار، ولم يتثن لـ"مصراوي" التعرف على أسباب وقوع الهبوط من علي مرسي، رئيس حي وسط، لعدم رده على هاتفه.

وشهد حي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي بمنطقة محرم بك، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر وجاري البحث عن آخرين تحت الأنقاض.