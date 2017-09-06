أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مشادة بين إمام مسجد وأهالي بسبب الصلاة على متوفى في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مشادة بين إمام مسجد وأهالي بسبب الصلاة على متوفى في البحيرة

02:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مشادة بين إمام مسجد وأهالي بسبب الصلاة على متوفى في البحيرة

مسجد التوبة بمدينة دمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

شهد مسجد التوبة، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، مشادة كلامية بين أقارب متوفى وإمام المسجد، بسبب رغبة أحدهم في إمامة الصلاة على المتوفى، ورفض الإمام، لوجود أكثر من متوفى.

وقال أحد المصلين: "صمم أحد الأشخاص على إمامة صلاة المتوفى ورفض الإمام وتعالى الصياح داخل المسجد في مشهد مؤسف ونسى الجميع إنهم في بيت من بيوت الله".

ومسجد التوبة هو المسجد الرئيسي، الذي تخرج منه أغلب جنازات أهالي مدينة دمنهور، لعدة أسباب منها أنه المسجد الجامع للمدينة، ولمساحته الكبيرة التي تستوعب أعدادًا كبيرة، ولقربه من المقابر، ولهذا سمي أيضًا بمسجد الأموات، وشهد المسجد جنازات العديد من رموز البحيرة المهاجرين الذين أصروا في وصياتهم أن يواروا الثرى بمسقط رؤوسهم، ومن هؤلاء الكاتب والمفكر الكبير عبدالوهاب المسيري.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في ذلك الأمر قالت فيها: "اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك من سلطانه الذي أقيم فيه؛ فهو أضبط للأمر، وأقطع للنزاع والشقاق، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطَانِه»، ومن قائل بأن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.

وليس الأمر في إمامة صلاة الجنازة كالأمر في القيام على غسل الميت؛ إذ الصلاة على الميت في المسجد بعد تغسيله وتكفينه: انتقالٌ من شأن إلى شأن؛ فالمسجد يكون اجتماع الناس فيه أكبر، وهذا مظنة لحدوث الاختلاف والنزاع خاصةً إذا اجتمعت أكثر من جنازة في مسجد واحد، ومن ثم كان إسناد الأمر لذي السلطان أَوْلى، بخلاف تغسيل الميت وتكفينه؛ فالاجتماع أقل وولاية ذوي القربى أمرَ مَيِّتِهم أيسرُ.

وعليه؛ فالمساجد التي لها أئمة عينتهم الدولة للقيام بالشعائر ينبغي أن يراعى حقُّهم فيُستأذَنوا في ذلك، فإن أذنوا تقدم للصلاة مَن أذنوا له، وإلا قُدِّم حقُّهم في إمامتهم في سلطانهم؛ سدًّا لباب النزاع والشقاق بين المسلمين، ويكون لأهل الميت بعد ذلك أن يلوا شؤون دفنه والدعاء له والصدقة عنه بما يجلب الرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انطلاق رحلات جماهيرية من البحيرة لحضور مباراة وأوغندا

    أخبار

  • بعد "مذبحة العيد" بكفر الدوار.. العثور على شاب مذبوحًا بالبحيرة

    أخبار

  • العثور على جثة طفلة متغيبة عن منزلها بالبحيرة وعليها آثار تعذيب

    أخبار

  • أهالي يعثرون على تمساح في مصرف زراعي بالبحيرة

    أخبار

إعلان

bcac95a5f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017