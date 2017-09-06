التحقيق مع 70 من العاملين الغائبين عن نوبتجيات العيد بـ"صحة المنوفية"
التحقيق مع 70 من العاملين الغائبين عن نوبتجيات العيد بـ"صحة المنوفية"
02:00 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
هناء سرور
المنوفية - مروة فاضل:
قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 70 من العاملين "أطباء وتمريض وفنيين وعمال"، للتحقيق معهم في الشئون القانونية بالمديرية.
جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف بالمديرية المكونة من الإدارات الطبية، والمتابعة الإدارية، والتفتيش المالي والإداري، على المستشفيات والوحدات الصحية حيث تلاحظ غيابهم عن النوبتجيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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