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التحقيق مع 70 من العاملين الغائبين عن نوبتجيات العيد بـ"صحة المنوفية"

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مصراوي Masrawy

التحقيق مع 70 من العاملين الغائبين عن نوبتجيات العيد بـ"صحة المنوفية"

02:00 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 70 من العاملين "أطباء وتمريض وفنيين وعمال"، للتحقيق معهم في الشئون القانونية بالمديرية.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف بالمديرية المكونة من الإدارات الطبية، والمتابعة الإدارية، والتفتيش المالي والإداري، على المستشفيات والوحدات الصحية حيث تلاحظ غيابهم عن النوبتجيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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