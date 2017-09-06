في استجابة لـ"مصراوي".. محافظ دمياط يقرر تطهير "بوغاز جمصة"

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، اليوم الأربعاء، بوغاز جمصة لبحث عمليتي تطهير وتجريف المنطقة، بتكليف من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في حضور محمد البساطي نائب المركز لشئون القرى وفريق من إدارة المتابعة.

وسادت حالة من الفرحة بين الصيادين في القرية التابعة للمحافظة، مشيدين بقرار المحافظ بشأن تطهير البوغاز ما يؤدي إلى زيادة الثروة السمكية وإيجاد فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة التي تفشت بين أصحاب المهنة.

ونشر "مصراوي" قبل يومين تقريرًا تحت عنوان "صيادو دمياط يستغيثون: الترسبات تعرقل حركة المراكب والمصارف تهدد الثروة السمكية" رصد فيه جملة من العقبات التي تواجه الصيادين العاملين في محافظة دمياط، بعد أن تهددت مهنتهم بفعل التلوث البيئي وغياب نظم الحماية ووجود الكثير من الترسبات الرملية والصخرية، الأمر الذي أدى إلى تعرض غالبيتهم إلى خسائر فادحة، وسط مطالبات بتطهير البوغاز للسماح لمراكب الصيد بالخروج والدخول وتنمية الثروة السمكية، لا سيما وأن أكثر من 70% من سكان القرية يعملون في الصيد.