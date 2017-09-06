السيسي يدعو سكرتير الحزب الشيوعي الفيتنامي لزيارة القاهرة

القاهرة - مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سكرتير عام الحزب الشيوعي الفيتنامي، نوين فو تشوم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن سكرتير عام الحزب الشيوعي الفيتنامي أعرب في بداية اللقاء عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي لفيتنام، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين التي تمتد لعقود طويلة.

كما وجه سكرتير الحزب الشيوعي الفيتنامي الشكر للشعب المصري على دعم ومساندة بلاده خلال مرحلة الاستقلال، مشيداً بدور ومكانة مصر فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على سعادته بزيارة فيتنام، مشيراً إلى أنها تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين، واهتماماً بالاستفادة من التجربة الفيتنامية والتي نجحت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد مجالات عدة خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، معربا عن تطلع مصر لزيادة التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثقافية، مشيراً إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين من شأنه بحث سبل تطوير العلاقات فى مختلف المجالات.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم خلال اللقاء استعراض عدة موضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أشار "تشوم" إلى ترحيبه بالتوقيع صباح اليوم على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً أهمية تلك الخطوة فى توفير الإطار القانوني الذي يساعد على تعزيز التعاون المشترك.

وأكد السيد السيسي في هذا الصدد أن هذه الخطوة يمكن البناء عليها لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع طموحات الشعبين المصري والفيتنامي.

كما وجه الرئيس الدعوة لسكرتير الحزب الشيوعي لزيارة القاهرة، وهو ما رحب به مؤكداً تطلعه لتلبية الدعوة قريباً.