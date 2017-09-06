اللجنة الأولمبية: على الأهلي تحمل تبعات عدم تطبيق اللائحة الاسترسادية

التحرير

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أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أنه لم يعد هناك خيارات أمام مجلس إدارة النادي الأهلي إلا تطبيق وتنفيذ اللائحة الاسترشادية، بعد أن تم اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية، بقرار رسمي، وتم إرسال القرار إلى وزارة الرياضة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، رفضت اعتماد لائحة النادي الأهلي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، وذلك لبطلان الإجراءات ومخالفتها للقانون بإقامتها على يومين في مقرين مختلفين، الجزيرة ومدينة نصر، كما أعلنت اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي، يتم العمل بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا للقانون.

وقال هشام حطب، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «فور النشر في الجريدة الرسمية يعتبر القرار ملزم لمجلس الأهلي بقوة القانون ولن يستطيع الخروج عليه».

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وأجاب رئيس اللجنة الأولمبية، علي احتمالية رفض مجلس الأهلي تطبيق الاسترشادية، قائلًا: «عليه إذن تحمل تبعات هذا القرار»، مؤكدًا أن الأهلي أصبح ملزم بإقامة انتخاباته في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وأوضح هشام حطب، أن القرارات الوحيدة التي توقف اعتماد الاسترشادية هو صدور قرار من لجنة فض المنازعات والتسوية لصالح الأهلي أو المحكمة الرياضية الدولية، إذا لجأ إلي هذه الحلول القانونية للتعامل في الأزمة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين الأولمبية المصرية والأهلي بسبب تمسك الأهلي بإقامة الجمعية العمومية على يومين وليس يوم واحد.