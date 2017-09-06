عماد وحيد يوضح موقف الأهلي من قرار اللجنة الأولمبية

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علق عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على قرار رفض اللجنة الأولمبية المصرية، اعتماد لائحة النادي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، قائلًا: «لم تصل فريقه أي مخاطبات رسمية تؤكد اعتماد اللائحة الاسترشادية للقلعة الحمراء صباح اليوم الأربعاء لناديه».

وكانت اللجنة الأولمبية رفضت، اعتماد لائحة النادي الأهلي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، وذلك لبطلان الإجراءات ومخالفتها للقانون بإقامتها على يومين في مقرين مختلفين، الجزيرة ومدينة نصر، وأعلنت اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي، يتم العمل بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا للقانون.

وقال عماد وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لم لم تصل الأهلي أي مخاطبات رسمية تؤكد اعتماد اللائحة الاسترشادية ونشرها في الوقائع المصرية، وعلى حد علمي لم تجتمع اللجنة الأولمبية أو أعلنت قرارا يمثل كل أعضائها إلا لو كان هناك شيئا قد اتخذ بشكل أحادي".

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وأشار إلى أن الأهلي لن يرد على بالونات اختبار أو محاولات جس النبض التي يحاول البعض استدراجه لها، وسينتظر نسخة نشر اللائحة في الوقائع المصرية للتأكد من صحة الخبر من عدمه، موضحًا أن الأهلي سيتعامل بالقانون لإثبات حقوقه والدفاع عن حقوق أعضائه وعلى من يتحدى إرادة الجمعية العمومية تحمل تبعات قراراته.

وأصدر الأهلي بيانا ناريا في وقت سابق قال من خلاله إنه يتعرض لحرب يشنها ضده ما وصفه بـ"تحالف خصوم الأمس". لكيلا يصل النادي للاستقرار والهدوء ومواصلة نجاحاته الرياضية والاجتماعية. (طالع التفاصيل)

وصرح خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في وقت سابق إن ما ستقرره اللجنة الأولمبية هو ما سيتم تنفيذه أيا كان القرار.