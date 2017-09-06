6 مكاسب «غير متوقعة» بعد فوز مصر على أوغندا في تصفيات المونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح المنتخب الوطني، في تخطي عقبة نظيره الأوغندي، بفوز صعب بهدف نظيف سجله النجم الدولي محمد صلاح، في الدقائق الأولى من عمر المباراة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب في الإسكندرية، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح بعدما تلقى تمريرة عبد الله السعيد، من لمسة واحدة سددها ولكن تتصدى لها أونيانجو حارس أوغندا، لترتد لصلاح من جديد ويودعها الشباك.

وحقق المنتخب 6 مكاسب تتمثل فيما يلي:

- محمد صلاح:

هدف صلاح هو الأول له مع منتخب مصر منذ 210 يومًا وتحديدًا منذ هدفه في مرمى بوركينا فاسو بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1 وفاز به الفراعنة بركلات الجزاء.

- كوبر يكسر العقدة:

نجح كوبر في كسر عقدة 210 يومًا لم يتذوق فيها المنتخب طعم الفوز بعد فوزه على بوركينا فاسو في اللقاء المذكور سالفًا، حيث خسر الفراعنة أمام الكاميرون بنهائي كأس الأمم 2017 في الجابون ثم خسر من تونس بمستهل تصفيات أمم إفريقيا 2019، ثم خسر من أوغندا في الجولة الثالثة للتصفيات.

- الصدارة:

شاهد أيضا

استعاد منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 9 نقاط بينما توقف رصيد أوغندا عند 7 نقاط في المركز الثاني، ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبات المنتخب في حاجة للفوز على الكونغو متذيلة المجموعة في اللقاء المقبل، مع فوز غانا على أوغندا في الجولة الخامسة لضمان صعوده لكأس العالم.

- أونيانجو:

جاء هدف صلاح ليفك عذرية شباك أونيانجو حارس أوغندا الذي حافظ على نظافة شباكه طوال 3 جولات من عمر تصفيات المونديال، ورغم فوز المنتخب إلا أن أونيانجو تصدى لأكثر من فرصة محققة للفريق القومي في موقعة برج العرب.

- الجولة الرابعة:

احتفظ منتخب مصر بسجله الرائع في الجولة الرابعة لتصفيات المونديال باستثناء خسارته أمام ليبيريا في تصفيات مونديال 1990، حيث لم يخسر الفريق القومي بعدها في الجولة الرابعة للتصفيات طوال تاريخه.

- برج العرب:

فوز المنتخب على أوغندا هو السابع له في برج العرب منهم 5 انتصارات تحت قيادة الجهاز الفني الحالي على حساب تنزانيا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا وأمام غانا وأوغندا بتصفيات كأس العالم وتشاد بالمرحلة التمهيدية للتصفيات أيضًا.

وسبق للمنتخب تحقيق فوزين على هذا الملعب قبل قدوم كوبر على حساب موزمبيق وزيمبابوي في تصفيات مونديال 2014.