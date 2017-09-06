اتحاد الكرة يلغى المكافآت الاستثنائية لحين التأهل رسميًا للمونديال

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قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلغاء المكافآت الاستثنائية والاكتفاء بالمكافآت الموجودة في اللائحة فقط لحين التأهل رسميا لمونديال روسيا 2018.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الأوغندي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، ليعود الفراعنة لصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تأتي أوغندا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وجاء قرار المجلس من أجل تحفيز اللاعبين على حسم التأهل مبكرًا وتحديدًا في مباراة الكونغو المقبلة التي قد تحسم تأهل المنتخب رسميًا في حالة خسارة أوغندا أمام غانا.