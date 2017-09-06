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رسميًا.. «الأولمبية» ترفض عمومية الأهلي وتعتمد اللائحة الاسترشادية

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رسميًا.. «الأولمبية» ترفض عمومية الأهلي وتعتمد اللائحة الاسترشادية رسميًا.. «الأولمبية» ترفض عمومية الأهلي وتعتمد اللائحة الاسترشادية

التحرير

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رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، اعتماد لائحة النادي الأهلي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، وذلك لبطلان الإجراءات ومخالفتها للقانون بإقامتها على يومين في مقرين مختلفين، الجزيرة ومدينة نصر.

وأعلنت الأولمبية المصرية، اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي، يتم العمل بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا للقانون.

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وأكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن اللجنة اتخذت القرار في ضوء المستندات وتطبيقًا للقانون، وليس لخلاف مع مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي خالف نص القانون رغم التزام 266 هيئة أخرى بتطبيقه.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين الأولمبية المصرية والأهلي بسبب تمسك الأهلي بإقامة الجمعية العمومية على يومين وليس يوم واحد.

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التحرير

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