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رئيس «الحامول» يزور «الدلتا للسكر» لبحث مطالب العاملين المحتجين

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رئيس «الحامول» يزور «الدلتا للسكر» لبحث مطالب العاملين المحتجين رئيس «الحامول» يزور «الدلتا للسكر» لبحث مطالب العاملين المحتجين

التحرير

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زارت اليوم الأربعاء، المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، يرافقها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة ، والعقيد محمد عبد الوهاب القائم بأعمال مأمور المركز، مصنع الدلتا للسكر لبحث مطالب العاملين بعد اعتراضهم على القرارات الأخيرة لمجلس إدارة الشركة.

وأضاف المهندس سليمان حسن، مدير المصانع، والذي كان في استقبال المسئولين أنه سوف يتم بحث مطالب العمال وإمكانية تنفيذها.

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وكان العاملين بـ "الدلتا للسكر" قد نظموا وقفات احتجاجية على مدار اليومين الماضيين للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الإدارة الأخير والذي يقضي بفصل علاوة الغلاء عن الراتب الأساسي .

 

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التحرير

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