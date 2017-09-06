تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي رغم الركود

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا رغم حالة الركود العامة في الأسواق، حيث سجل عيار 24 نحو 745.15 جنيه للجرام، وعيار 21 الأكثر تداولًا سجل نحو 652 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 558.85 جنيه للجرام، والجنيه الذهب سجل نحو 5216 جنيه، وسجل السعر العالمي للأوقية 1238 دولار.

إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في الغرف التجارية، أكد أن الذهب على المستوى المحلي يتجه إلى تحقيق سعر قياسي لم يسجل من قبل نتيجة تأثره بالأسعار العالمية.

أما وصفي أمين واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، نوه إلى أن السعر ارتفع لدرجة كبيرة، مؤكدًا أه لا علاقة له بالسوق المحلي الذى بات يشهد حالة من الركود نظرًا لعزوف المواطنين عن شراء الذهب.

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وحول أسباب ارتفاع الأسعار، إيهاب واصف أن السوق المحلي في حالة ترقب للارتفاعات العالمية رغم أن قطاع الجملة لا زال في إجازة، مضيفًا أن سوق الذهب المحلي يتأثر بالحراك العالمي والارتفاع نتيجة توتر الأوضاع فى كوريا الشمالية وما إن كان سيحدث بها تدخل عسكري، فضلًا عن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية.

جدير بالذكر أن مبيعات الذهب خلال عيد الأضحى المبارك شهدت تراجعًا بنحو 30% مقارنة بالعام الماضى وأغلقت أغلب المحال التجارية بالمحافظات خلال فترة العيد ومنها البحيرة والغربية والإسكندرية والمنيا، وفقًا لما أعلنته شعبة المعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية .