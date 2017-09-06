خبير اقتصادي: فيتنام نموذج مصغر من الصين.. والاستفادة منها أمر ضروري

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قال الدكتور عمرو صالح، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفيتنام، لها أهمية استراتيجية كبيرة، مشيدا بتوجه القيادة المصرية إلى التعاون مع الدول آخذة النمو.

وأضاف صالح، خلال مداخلة عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن فيتنام ثاني أكبر دولة نموًا في العالم بعد الصين، مشيرًا إلى أن فيتنام تجربة ناجحة، والاستفادة منها أمر ضروري.

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وأكد الخبير الاقتصادي، أن فيتنام هي نموذج مصغر من الصين، وييلغ عدد سكانها نفس عدد سكان مصر تقريبًا، واصفًا إياها بأنها أحد عوامل النمو الآسيوية الجديدة.