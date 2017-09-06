"السادات" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف مجازر بورما

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طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف ما يتعرض إليه مسلمي الروهينجا في بورما "ميانمار" من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة واعتداءات عِرقية تجرى فى إقليم "أراكان".

وأكد "السادات" في تصريح له اليوم الأربعاء، أن إستمرارالصمت الدولي على الانتهاكات التي تتم سواء ضد المسلمين أو المسيحيين سوف يولد معه جيلًا جديدًا من المحتقنين ممن رأوا تلك المشاهد أو ذاقوا مرارتها وشاهدوا كيف لم يتحرك المجتمع الدولي لنصرتهم وإنقاذهم، داعيًا إلى ضرورة تقديم كل من يرتكب أي جريمة ضد الإنسانية إلى محاكمات عاجلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصمت الغير منطقي أوالتجاهل، لن يجني للعالم سوى المزيد من الإرهاب.

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وأوضح أنه لم يعد مقبولًا الصمت على أي نوع من أنواع العنف الطائفي ضد مسلمين أو مسيحيين أو أي ديانة أخرى أيًا كانت، فالإنسانية تنظر إلى الحقوق والواجبات وليس للديانات - وعلى المجتمع الدولي أن يواجه أي انتهاك يحدث ضد حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، وذلك من منطلق مسئوليته وواجباته التي لا يجب التخلي عنها أو تجاهلها لأي اعتبارات أخرى.