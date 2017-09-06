انتشال جثة سيدة والبحث عن آخر أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار

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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال جثة "نجوى محمود محمد حسن" 43 سنة، عاملة بمدرسة تصادف مرورها أسفل العقار المنهار، اليوم الأربعاء، فى منطقة محرم بك، بينما تكثف الأجهزة المعنية من جهودها لانتشال شخص على الأقل من أسفل الأنقاض.

من جهته كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل حادث انهيار العقار الكائن بـ٧١ شارع المعز مع شارع أمينة رافعي، بمنطقة محرم بك، التابع لحي وسط، والذي سقط صباح اليوم، أشار إلى أنه عقار قديم مكون من دور أرضي و٤ طوابق علوية.

وقال "سلطان" إنه كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع الحادث وأعطي تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

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واوضح، المحافظ أنه من الفحص تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنه٩١ ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنه ٩١.

وشدد محافظ الإسكندرية علي رئيس حي وسط وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار علي الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحا أنه سيتم تحويل أي مقصر للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية.