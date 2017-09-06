أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الغول: دعوة السيسي لقمة بريكس جاءت تقديرا لتطور اقتصاد مصر

Google+ Print
الغول: دعوة السيسي لقمة بريكس جاءت تقديرا لتطور اقتصاد مصر الغول: دعوة السيسي لقمة بريكس جاءت تقديرا لتطور اقتصاد مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن "دعوة الرئيس عبد الفتاح لحضور قمة بريكس جاءت في ضوء قناعة تامة بتطور الموقف الاقتصادي المصري، واتخاذ قرارات اقتصادية تاريخية، أهلَت لأن تكون فى هذا المقام الرفيع، ولا مجال للمجاملة في هذا المنتدى".

وأضاف "الغول"، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحقيقة التي يجب أن نعرفها جميعا، وأدركتها القيادة السياسية سابقة الزمن، هي أن الخريطة الاقتصادية العالمية تتغير حاليًا، وعليه يجب أن نقرر ما إذا كانت لدينا رغبة وجدية ورؤية لأن نكون جزءًا من المشهد الاقتصادي الجديد، كدولة عظيمة منتجة ومصدرة، أما أننا سنتوارى في ركن مظلم من الصورة الاقتصادية العالمية كدولة مستهلكة.

شاهد أيضا

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه حال اختيارنا أن نكون دولة مستهلكة فقط، سنعض أنامل الندم لاحقًا على ضياع الفرصة، وسننتظر عدة عقود أخرى حتى تأتي فرصة ثانية، لهذا وجب علينا التمسك بهذه الفرصة الذهبية التي ربما لن تكرر مرة أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على المجهود العظيم الذي قاد مصر لهذه المكانة السياسية والاقتصادية العالمية، ما يعطي الأمل للشعب المصري بأن القادم أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017