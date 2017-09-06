الغول: دعوة السيسي لقمة بريكس جاءت تقديرا لتطور اقتصاد مصر

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قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة بريكس جاءت في ضوء قناعة تامة بتطور الموقف الاقتصادي المصري، واتخاذ قرارات اقتصادية تاريخية، أهلَت مصر لأن تكون فى هذا المقام الرفيع، ولا مجال للمجاملة في هذا المنتدى".

وأضاف "الغول"، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحقيقة التي يجب أن نعرفها جميعا، وأدركتها القيادة السياسية سابقة الزمن، هي أن الخريطة الاقتصادية العالمية تتغير حاليًا، وعليه يجب أن نقرر ما إذا كانت لدينا رغبة وجدية ورؤية لأن نكون جزءًا من المشهد الاقتصادي الجديد، كدولة عظيمة منتجة ومصدرة، أما أننا سنتوارى في ركن مظلم من الصورة الاقتصادية العالمية كدولة مستهلكة.

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وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه حال اختيارنا أن نكون دولة مستهلكة فقط، سنعض أنامل الندم لاحقًا على ضياع الفرصة، وسننتظر عدة عقود أخرى حتى تأتي فرصة ثانية، لهذا وجب علينا التمسك بهذه الفرصة الذهبية التي ربما لن تكرر مرة أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على المجهود العظيم الذي قاد مصر لهذه المكانة السياسية والاقتصادية العالمية، ما يعطي الأمل للشعب المصري بأن القادم أفضل.