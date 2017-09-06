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برلمانية: زيارة السيسي لفيتنام تجذب المزيد من الاستثمارات

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برلمانية: زيارة السيسي لفيتنام تجذب المزيد من الاستثمارات برلمانية: زيارة السيسي لفيتنام تجذب المزيد من الاستثمارات

التحرير

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قالت النائبة سعاد المصري عضوة مجلس النواب عن محافظة بورسعيد: إن "زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى فيتنام بعد مشاركته في قمة البريكس بالصين، تؤكد حرص الرئيس على فتح علاقات جديدة  لمصر مع دول العالم وجذب استثمارات جديدة، خاصة وأن هذه هي أول زيارة لرئيس مصري لدولة فيتنام".

وأضافت "البرلمانية" اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الرئيس على انفتاح اقتصاديًا على العالم والتعرف على تجارب تلك الدول مما يساعد في نهوض ونمو الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الرئيس يبذل جهودًا مضنية لاستعادة مصر مكانتها الاقتصادية.

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وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعد تدشينا لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، لكونها الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى فيتنام، وأنه من المتوقع أن تناقش الزيارة سبل تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة أن فيتنام من الدول الواعدة اقتصاديًا.

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التحرير

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