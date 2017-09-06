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رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع لاستقبال أول فوج لحجاج البر .. غدا

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رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع لاستقبال أول فوج لحجاج البر .. غدا رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع لاستقبال أول فوج لحجاج البر .. غدا

التحرير

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قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع لاستقبال 13 ألف و 500 حاج، و308 باص، قادمين من ميناء العقبة الأردنى خلال الفترة من 7 حتى 17 سبتمبر 2017 بعد انتهاء مناسك الحج و ذلك على متن العبارتين برنسيسة وسينا ( رحلات مكوكية ) .

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس الهيئة،على أعضاء المجتمع المينائى بسرعة إنهاء الإجراءات و تذليل كافة العقبات لخدمة حجاج بيت الله الحرام و التأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشكلات مع تواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج .

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وأشار أبو سنه إلى قيام إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير أتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء فيما تستعد إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير  سيارتي إسعاف مجهزة داخل الميناء مع تواجد عدد من الأطباء بصفة مستمرة خلال رحلات  العودة .

كما تم تجهيز الصالات بخدمات الإذاعة ونظافة الميناء بالداخل و الخارج و توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء و المياه و تكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج و المسافرين، بالاضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات .

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التحرير

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