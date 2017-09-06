"البنّا": إزالة 60% من التعديات على الأراضي الزراعية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عرض قضية التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة عيد الأضحى خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 60% من حجم التعديات.

وأوضح وزير الزراعة - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أنه بعد الحصر للتعديات خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري وجدت 982 حالة تعد بمساحة 51 فدانا و7 قراريط و14 سهما، وتم إزالة 262 حالة بمساحة 23 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، إضافة إلى التعديات السابقة التي تم إزالتها بإجمالي 174 حالة بمساحة 8 فدادين و5 قراريط و18 سهما.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بمديريات الزراعة بالإزالة الفورية لأي تعديات تمت خلال العيد على الأراضي الزراعية والتصدي لها.

وبشان قانون تقنين الأراضي الزراعية، قال وزير الزراعة "إن رئيس الوزراء وجه بتفويض المحافظين من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة والهيئات التابعة لها وفقا للقانون رقم 144 لعام 2014 بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للانتهاء ومراجعة وفحص ومعاينة مقدمي طلبات التقنين".