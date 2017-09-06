الرئيس السيسي يهنىء البرازيل بعيد الاستقلال

القاهرة - (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد عادل مختار أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد إعلان الاستقلال.

وأعلن الإمبراطور بيدرو الأول عام 1822 استقلال البرازيل عن البرتغال، بعدما أعلنت تبعيتها للتاج البرتغالي عام 1500.