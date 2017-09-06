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وزير الزراعة: لم نستلم شحنة القمح الرومانية لاحتوائها على "خشخاش"

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: لم نستلم شحنة القمح الرومانية لاحتوائها على "خشخاش"

01:37 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب - محمد غايات:
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة رفضت استلام شحنة القمح المستوردة من رومانيا؛ لوجود نبات الخشخاش بها.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة أبلغت وزارة الداخلية بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشحنة.

وأكدت الوزارة أواخر أغسطس الماضي، أنه ثبت وجود بذور نبات الخشخاش بشحنة القمح الروماني التي استقبلها ميناء سفاجا، والتي تحمل كود (150\2017)، مما تطلب حجز الشحنة.

يذكر أن شحنة القمح الرومانية بلغت 63 ألف طن من القمح.

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