إحالة مراقب مخازن بشركة بترول للمحاكمة لتلاعبه بالزيوت البحرية لتموين البواخر

كتب - عمرو علي:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مراقب المخازن بشركة الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة بورسعيد، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامه بالتلاعب بمحتوى براميل الزيوت البحرية لتموين باخرة "ترفع علم دولة اليونان" بميناء الرسوة بمدينة بورسعيد، الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بعهدة المتهم قدٌرت قيمته بمبلغ 96 ألف جنيه.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المتهم؛ فتم فتح التحقيقات؛ والتي أسفرت عن وجود إحدى الباخرات والتي كان متوقع وصولها إلي ميناء الرسوة يوم 27 أبريل 2014 وكان يوجد طلب لتموين الباخرة بعدد 18 برميلا من الزيت، وتم تجهيز الطلبية بالمخزن ونقلها إلي رصيف الميناء، إلا أنه تلاحظ لمدير الإدارة بشركة التعاون للبترول ورئيس الناقلة وجود بعض البراميل خفيفة الوزن وأن البراميل مفتوحة، وعند التحقق من الأمر وجد أن المادة بداخل البرميل عبارة عن زيت مستعمل ومحروق ومخلوطة بالماء والشوائب وغير صالح للاستخدام.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهم بفتح عدد 11 برميلا واستبدال الزيت فيها بآخر غير صالح للاستخدام.

كما كشفت التحقيقات أن الشركة لم تقم بإمداد الباخرة بالزيت المطلوب فور اكتشاف الواقعة، وتكبدت الشركة أضرارا مالية جراء عدم تموين الباخرة، كما ثبت أن مقدار العجز في الزيوت تقدر قيمته بمبلغ 130 ألف جنيه، وأن المتهم بمناسبة التحقيقات قام بتسديد المبلغ بالكامل ردا لخزانة الدولة.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه نظرا لأن ما اقترفه المتهم من جرم كان من شأنه ليس فقط الإضرار بالمصالح المالية للشركة التي يعمل بها، بل ما مثله ذلك السلوك من إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها أمام إحدى الشركات الأجنبية وفي مجال التجارة الدولية الذي يعتمد بالأساس على سمعة وكفاءة التعامل مع أطرافه، وأن ما تقوم به الشركات والجهات العاملة فيه بمعرفة ممثليها من الموظفين التابعين لها ينصرف بدوره إلى الدولة ككل، فقد انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.