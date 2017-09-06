ربة منزل تتهم شابا بالتحرش بها في كفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطار دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على شاب اتهمته إحدى السيدات، بالتحرش بها، وملامستها، فور نزولها من القطار، عقب رسوه بمحطة دسوق.

وتلقى العميد إيهاب دويدار، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق، دائرة القسم، باستغاثة إحدى السيدات، من ركاب القطار رقم 66 القادم من محطة قطار دمنهور، والمتجه لمحطة قلين، أثناء رسوه برصيف محطة دسوق، برجال النقطة، لارتكاب أحد الشباب أفعال خادشة للحياء ضدها.

انتقل رجال الشرطة بنقطة محطة قطار دسوق، إلى مكان السيدة المستغيثة بهم، وتبين وقوع مشاحنات بينها وأحد الشباب، أمام باب إحدى عربات القطار المذكور، وباستطلاع رجال الشرطة للأمر، اتهمت هذا الشاب، بالتحرش بها، من خلال ملامسته جسدها، لحظة نزولها من القطار، وأثناء صعوده لنفس القطار، مستغلًا زحام نزول الركاب.

اقتاد رجال الشرطة، الطرفين، عقب إخطار المقدم محمد جاويش رئيس قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، بتلك الواقعة، وتبين أن المشكو في حقه يدعى "م. ش. ش"، 35 عامًا، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وصاحبة الشكوى تدعى "أ. ف. ع"، 29 عامًا، وتقيم ببندر دسوق، واتهمت في محضر الشرطة، الشاب المذكور بالتحرش، من خلال ملامسته إياها أماكن العفة بجسدها، في هذا القطار.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 9597 لسنة 2017 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.