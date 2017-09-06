"موانئ بورسعيد" تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.