سرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لـ"الشرقية للدخان" بالزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

تعرضت سيارة تابعة للشركة الشرقية للدخان، اليوم الأربعاء، لسطو مُسلح من قِبل مجهولين، تمكنوا من سرقة مليون جنيه بحيازة مُستقلي السيارة، تحت تهديد السلاح، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "بحيري العربي بحيري" 64 عامًا، مسئول عن توكيل شركة الشرقية للدخان بمدينة الزقازيق، يفيد بقيام مجهولون بالسطو المُسلح على سيارة تابعة للشركة، كانت في طريقها للبنك الأهلي، وسرقة مليون جنيه كانت في السيارة، ولاذوا بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 159057 جُنح ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يُكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهمين.