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تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

01:43 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، تفاصيل احتفال المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يوافق يوم الأحد 9 سبتمبر الجاري.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، غدًا، على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعددًا من الوزراء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بالصالة المُغطاة بجامعة الزقازيق، السبت المُقبل، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، تتضمن فقرات فنية ورياضية وعروضًا للموسيقى.

كما تشهد احتفالات العيد القومي، افتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات "التعليم، والصحة، والطرق، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي" بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الجاري.

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