"تموين المنيا": ضبط 553 قضية لمخابز مخالفة في شهر واحد

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط وتحرير 553 قضية مخالفة تموينية لمخابز بلدية خلال شهر واحد، في أغسطس الماضي، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المشتركة ما بين مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن قضايا المخابز البلدية منها 135 قضية نقص بوزن الخبز المنتج، و68 قضية بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و19 قضية توقف عن العمل بدون عذر، و314 قضية أخرى متنوعة مابين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن.