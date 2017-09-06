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سواريز يشيد بلاعب ريال مدريد

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سواريز يشيد بلاعب ريال مدريد سواريز يشيد بلاعب ريال مدريد

التحرير

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هنَّأ الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، زميله بالمنتخب فيدريكو فالفيردي، بعد تألقه في أولى مبارياته الدولية، خلال الفوز (2-1) على باراجواي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وافتتح فالفيردي، 19 عامًا، لاعب ريال مدريد كاستيا، المعار لديبورتيفو لاكورونيا، التسجيل لمنتخب أوروجواي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد المباراة، نشر سواريز، صورة مع اللاعب الصاعد، وكتب عبر «تويتر»: «تهانينا يا فالفيردي على الظهور الأول الكبير والهدف. سنواصل الحلم».

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بهذا الفوز، الأول بعد 4 جولات، رفع منتخب أوروجواي رصيده لـ27 نقطة بالمركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة أمام كولومبيا (الثالثة)، و10 نقاط كاملة خلف البرازيل، التي ضمنت التأهل لكأس العالم.

وفي الجولتين المتبقيتين من التصفيات، تحل أوروجواي ضيفة على فنزويلا في 5 أكتوبر، قبل أن تستضيف بوليفيا في 10 من الشهر نفسه.

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التحرير

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