اللجان الشعبية تكثف عناصرها لتأمين ميدان "الساعة" في دمياط.. واستكمال نصب خيام الاعتصام

كتب : سهاد الخضرى الخميس 25-07-2013 20:19

تكثف اللجان الشعبية تأمينها على مداخل ومخارج ميدان الساعة بدمياط، تحسبا لأى محاولات اقتحام للميدان تحدث من قبل مؤيدى الرئيس المعزول، بخاصة بعدما ما تم تسريب معلومات عن خروج مسيرة عصر اليوم من جامع البحر لمؤيدى المعزول، لكن تم إرجاؤها لأسباب غير معلومة.

وتقوم القوى السياسية والشعبية باستكمال نصب خيامها، مساء اليوم، استعدادا للدخول فى اعتصام مفتوح فى مليونية "رفض الإرهاب".

وكانت قد تم نصب خيمة للقوى السياسية والشعبية مساء أمس، وبدأ تكثيف الميدان تحسبا لأى محاولات إخوانية لاحتلال الميدان.

من جانبه، أفاد مصدر أمنى مسؤول لـ"الوطن" وضع مديرية أمن دمياط خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين المنشآت العامة والمؤسسات الشرطية والتظاهرات السلمية، مع التعامل بكل حزم ضد كل من يخرج عن الإطار السلمى.