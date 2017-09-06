6 خطوات تعزز مستوى ذكاءك ..منها العزف والقراءة

كتب – أحمد عصام روّاي:

أثبتت دراسات أمريكية وبريطانية أنه من الممكن أن تحسن مستوى ذكائك و قدرتك الذهنية وسرعة تعاملك مع الحياة اليومية، وهذا عن طريق مجموعة من النصائح التي ذُكرت في الدراسات، وفقاً لما ذكره موقع "cnn" وهي:

1- تعلم هواية جديدة، كالقراءة أو العزف على آلة موسيقية جديدة. فتعلم الهوايات الجديدة يساعد على تكوين روابط عصبية جديدة بين خلايا مخك مما يزيد من سرعة معالجته للمعلومات.

2- التزم بحمية البحر الأبيض المتوسط. وتعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط هي نظام غذائي صحي متكامل، حيث يتنوع بين أكل الفواكه المجففة، والتنويع بين البروتين النباتي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى أكل المكسرات وإعداد الطعام والسلطات بزيت الزيتون. ويوفر زيت الزيتون والمكسرات العديد من الزيوت الطبيعية ومضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، وتُحسن وظائفها.

3- احصل على قسط كافٍ من النوم، يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، حتى تكون في أتم تركيزك.

4- احرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم من أجل تحسين كفاءة القلب، فيصل دم كافٍ للدماغ.

5- حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن التوتر والضيق.

6- حاول أن تكون على دراية بأحدث التطورات الإل..منهاكترونية، حتى تواكب لغة العصر.

ويعتبر العلماء مستوى الذكاء من الأشياء التي لا تتغير بشكل كبير بعد البلوغ، ولكن ما يمكن تحسينه هو الكفاءة العقلية والقدر على التعامل مع المشاكل والقضايا المختلفة.