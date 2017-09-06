تأجيل نظر تجديد حبس 24 نوبيا في أسوان لجلسة الأربعاء المقبل
تأجيل نظر تجديد حبس 24 نوبيا في أسوان لجلسة الأربعاء المقبل
01:34 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
أسوان - إيهاب عمران:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أسوان، تأجيل نظر أمر تجديد حبس 24 نوبيًا، مقبوض عليهم لتنظيمهم مسيرة بدون تصريح إلى جلسة الأربعاء المقبل لحضور المتهمين.
وألقت قوات الشرطة القبض على 24 نوبيًا أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل الأحد الماضي، وتحرر المحضر رقم 5653 لسنه 2017 إداري قسم أول أسوان، وبعرض المحضر والمتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وتعطيل حركة المرور.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نيابة أسوان: حبس 24 نوبيًا لمشاركتهم في مسيرة بدون تصريح
-
نيابة أسوان تبدأ التحقيق مع 24 نوبيًا لمشاركتهم في مسيرة بدون تصريح
-
"استئناف أسوان" تؤيد قرار إخلاء سبيل عُمال مصنع ميديكوم
-
نيابة أسوان تستأنف على قرار الإفراج عن عمال مصنع الأسمنت (صور)
إعلان
إعلان