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تأجيل نظر تجديد حبس 24 نوبيا في أسوان لجلسة الأربعاء المقبل

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر تجديد حبس 24 نوبيا في أسوان لجلسة الأربعاء المقبل

01:34 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تأجيل نظر تجديد حبس 24 نوبيا في أسوان لجلسة الأربعاء المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أسوان، تأجيل نظر أمر تجديد حبس 24 نوبيًا، مقبوض عليهم لتنظيمهم مسيرة بدون تصريح إلى جلسة الأربعاء المقبل لحضور المتهمين.

وألقت قوات الشرطة القبض على 24 نوبيًا أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل الأحد الماضي، وتحرر المحضر رقم 5653 لسنه 2017 إداري قسم أول أسوان،  وبعرض المحضر والمتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وتعطيل حركة المرور.

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