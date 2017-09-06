بالصور.. حملات متابعة على مدارس القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت أجهزة الرقابة والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، 5 حملات رقابية على مدارس المحافظة بإدارات قليوب، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وبنها، وطوخ، لرصد ما تم إنجازه من استعدادات للعام الدراسي الجديد، ومتابعة انتظام العمل داخل المدارس.

وقاد عادل عطية مدير عام التعليم العام بالمديرية، حملة متابعة على عدد من مدارس إدارة بنها، بمشاركة فريق من إدارة المتابعة بالمديرية، وإدارة بنها.

حيث قامت اللجنة بمتابعة مدارس الشهيد زاهر صابر الاعدادية، وتم الشطب على 38 من العاملين المتغيبين بالمدرسة، ومدرسة مجمع بتمده المشتركة الابتدائية المشتركة، وتم الشطب على 27 من العاملين المتغيبين بالمدرسة، ومدرسة بتمدة التجارية، وتم الشطب على 97 من العاملين المتغيبين بها.

كما تم متابعة مدارس الشهيد زاهر صابر الابتدائية، ومتابعة انتظام العمل بها، ومدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي، وتم الشطب على 23 من المتغيبين.

كما قامت اللجنة بمتابعة أعمال الصيانة، والمعامل، والمكتبات، وقاعات الأنشطة لرصد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، ومخاطبة هيئة الأبنية لحل أي مشكلات ومخاطبة الوحدات المحلية لتجميل محيط المدارس.

وقرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق.