بالصور.. التحقيق مع صاحب منزل ينقب عن الآثار في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

باشر مدير نيابة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال التحقيق مع صاحب منزل وآخرين ارتكبوا أعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل المنزل الكائن في شارع العجمي، بدائرة البندر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية في شأن المتهمين ومخاطبة الجهات المعنية.

وبناء على توجيهات من المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تم تشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية ولجنة فنية بالتنسيق مع مسئولي وزارة الآثار بطنطا، لمعاينة موقع أعمال التنقيب، والتأكد من وجود أي مضبوطات أثرية من عدمه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من مواطن يدعى "صلاح. أ. م" مقيم بحارة العجمي بدائرة بندر سمنود تفيد بقيام المدعو "ط. أ" 45 عامًا، بالتنقيب عن الآثار بمنزله المجاور له، واستخدام معدات وأدوات حفر في ساعات متأخرة من الليل دون الاستعانة بفنيين وهو ما وصفه المبلغ بأنه يعرض حياة أسرته وجيرانه للخطر في حالة انهيار المنزل.

وانتقل مأمور المركز ورافقه النقيب محمد جمال، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع التنقيب ضبط المتهمين داخل المنزل، والتحفظ على كافة معدات وأدوات الحفر بموقع التنقيب على عمق يزيد عن 30 مترًا أسفل سطح الأرض، وتم إخطار الجهات المعنية والتنفيذية بديوان مجلس المدينة لمعاينة الأضرار والتصدعات بالمنازل المجاورة وتحرر محضر رقم 10445 أحوال مركز شرطة سمنود لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وأمرت بحجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة.