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إنشاء مدرستين جديدتين لخدمة أهالي "فارسكور" بدمياط

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مصراوي Masrawy

إنشاء مدرستين جديدتين لخدمة أهالي "فارسكور" بدمياط

01:27 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تخصيص قطعتي أرض لبناء مدرستين جديدتين، لخدمة أهالي مركز فارسكور، مشيرًا إلى أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإقليم نجح في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1814 مترًا وتقع في حوض الهيشة بقرية الحوراني لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة الحوراني الإعدادية المشتركة.

وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء كذلك على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3150 مترًا في منطقة الضهرة بمركز فارسكور، سبق وتبرع بها أحد المواطنين لإقامة مدرسة عزيزة الدهري الرسمية للغات عليها.

وبيّن وكيل الوزارة أن محافظ دمياط، وافق على الطلب المقدم منه بشأن فتح 13 قاعة جديدة لرياض الأطفال حتى تستوعب سن خمس سنوات للعام الدراسي الجديد بناء على مطالب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن القاعات الجديدة موجودة في إدارات دمياط ودمياط الجديدة والزرقا لمواجهة العجز في هذه المدن.

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