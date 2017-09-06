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بالصور.. رفع ألف طن قمامة ومخلفات من شوارع الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع ألف طن قمامة ومخلفات من شوارع الأقصر

01:19 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

واصلت سلطات محافظة الأقصر، أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والطرقات، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ورفعت سلطات مدينة الأقصر أكثر من ألف طن مخلفات وقمامة، تراكمت خلال إجازة عيد الأضحى في حدائق ومتنزهات وشوارع وطرقات مدينة الأقصر.

وقال العميد أحمد طارق رئيس مدينة الأقصر، إن رؤساء الأحياء وعمال النظافة يعملون بكامل طاقتهم ويواصلون الليل بالنهار لإزالة مخلفات الذبح وبقايا القمامة، حيث تم غسل ومسح ساحة أبو الحجاج ومواقف الحناطير والأماكن الرئيسية والهامة، والمرور الدوري عليها لإعادتها لبريقها كما تم " كنس" الشوارع والطرقات وتنظيف شارع الكورنيش والممشى السياحي بمعدات وأدوات النظافة وإزالة كافة المخلفات والقمامة من الحاويات، لافتًا إلى أن إجمالي التراكمات التي تم إزالتها ورفعها من الشوارع خلال الأيام الماضية أكبر من ألف طن قمامة ومخلفات بما يعادل رفع 200 طن كل يوم.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى بدء توزيع 170 حاوية جديدة في الشوارع التي تم الانتهاء من أعمال الرصف وتغيير كشافات الإنارة بها، بجانب 300 حاوية وصندوق قمامة قديم منتشرين في أنحاء متفرقة من شوارع وطرقات مدينة الأقصر.

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