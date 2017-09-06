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مقتل شاب بطلق ناري في حفل زفاف ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مقتل شاب بطلق ناري في حفل زفاف ببني سويف

01:12 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مقتل شاب بطلق ناري في حفل زفاف ببني سويف

تعبيرية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمستشفى بني سويف العام، متأثرًا بجراحه، اليوم الأربعاء عقب إصابته بطلق ناري أطلق عن طريق الخطأ، في حفل زفاف بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة ببا بإصابة "محمود. ى. س" مقيم قرية منيل موسى التابعة لدائرة المركز بنزيف في البطن عقب إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بقرية قمبش، والذي أمر بسرعة ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، والجاني.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد يوم من احتجازه وتم إيداع جثة بمشرحة المستشفى.

وكلف اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا بضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة.

ودلت التحريات الأولية أن المجني عليه، مقيم في قرية منيل موسى التابعة لمركز ببا، وأنه حضر حفل زفاف بقرية قمبش التابعة لذات الدائرة، إلا انه أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ أصيب على إثرها ونقل لمستشفى بني سويف العام، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

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