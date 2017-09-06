إجراء أول عملية مخ وأعصاب بمستشفى حكومي في بورسعيد الأسبوع المقبل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء أول جراحة للمخ والأعصاب بمستشفى بورسعيد العام.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إلى أنها تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل عيادة للمخ والأعصاب بالمستشفى من أجل علاج المواطنين، وقسم طوارئ بالمستشفى لنفس الغرض.

وأضاف المحافظ، أن قسم المخ والأعصاب الجديد بمستشفى بورسعيد العام، سيعمل على توفير الوقت والجهد على المرضى، بالإضافة إلى مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى للعلاج نظرًا لافتقاد المحافظة في السابق إلى هذا التخصص، مشيرًا إلى أن بورسعيد تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المنظومة الصحية.