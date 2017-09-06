السيطرة على حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في مخزن بلاستيك، بعزبة أحمد سليم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الدكتورة عزيزة السيد رئيس الحي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، ومعدات الحي، وتم السيطرة، وإخماد ألسنة النيران التي التهمت محتويات المخزن.

ودلت المعلومات الأولية أن المخزن يقع أسفل منزل، وغير مرخص بالنشاط، وتم ضبط صاحبه ورجحت المعلومات حدوث ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.