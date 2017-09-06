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غرق 8 أشخاص إثر انقلاب قوارب تقل أفراد من الروهينجا في طريقهم لبنجلاديش

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مصراوي Masrawy

غرق 8 أشخاص إثر انقلاب قوارب تقل أفراد من الروهينجا في طريقهم لبنجلاديش

01:10 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

غرق 8 أشخاص إثر انقلاب قوارب تقل أفراد من الروهينجا في طريقهم لبنجلاديش

قوارب تقل أفراد من الروهينجا في طريقهم لبنجلاديش

دكا - (د ب أ):

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إن ثمانية أشخاص غرقوا إثر انقلاب قوارب كانت تقل مسلمي الروهينجا في نهر، في طريقها لبنجلاديش هربا من العنف في ميانمار.

وقال معين الدين خان، أحد رجال الشرطة، إن السكان المحليين انتشلوا جثثا من نهر ناف، الذي يفصل بين بنجلاديش وميانمار، عقب انقلاب ما لايقل عن 11 قاربا تقل أفراد من الروهينجا في طريقهم لجزيرة شاه بارير دويب، بجنوب شرق بنجلاديش.

وقال فضل الحاقي، أحد المسؤولين المحليين، إن بعض المهاجرين تمكنوا من السباحة وصولا للشاطئ، في حين فقد الكثير بعد انقلاب القوارب في النهر.

وأضاف أن كل قارب كان يحمل 25 راكبا على الأقل.

وقالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 146 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش، عقب اندلاع أعمال عنف في ولاية راخين بغرب ميانمار، أسفرت عن مقتل 400 شخص.

وقال جوزيف تريبورا، المتحدث باسم المفوضية في دكا" المزيد من الأشخاص في طريقهم للعبور إلى بنجلاديش".

ويقول جيش ميانمار إنه دشن " عملية تطهير" ردا على هجمات متمردي الروهينجا على مراكز للشرطة وقواعد عسكرية في راخين، التي بها أكثر من مليون مسلم في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

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