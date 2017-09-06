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لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: تم توثيق استخدام السلاح الكيماوي 33 مرة

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مصراوي Masrawy

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: تم توثيق استخدام السلاح الكيماوي 33 مرة

12:18 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: تم توثيق استخدام السلاح الكيماوي 33 مرة

جنيف- (أ ش أ):

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينهيرو أنه تم توثيق استخدام السلاح الكيماوي 33 مرة بينها 7 هجمات للنظام السوري ما بين شهري مارس ويوليو الماضيين.

وشدد بينهيرو ، في مؤتمر صحفي أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الأربعاء، على أن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت كان حتى وإن كان له هدف عسكري.

وأشار إلى أن هناك استخداما غير شرعي وغير قانوني للأسلحة الممنوعة والمحرمة دوليا ، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وهناك مسؤولية كبيرة في هذا الإطار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن غالبية المناطق التي قتل فيها المدنيون شملت استخدام الأسلحة بطريقة غير شرعية.

وقال : إن الأسلحة الكيميائية تم استخدامها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بما فيها منطقة خان شيخون وإدلب وغيرها ، لافتا إلى وجود 43 مقابلة مع الضحايا والتي أكدوا خلالها أن طائرة سورية هي التي ألقت قنابل غاز السارين في منطقة خان شيخون مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أن التقرير الأخير الذي أعدته اللجنة يرى أن القوة الأمريكية الجوية لم تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأهداف المدنية عندما قامت بضرب هدف في حلب في 16 مارس الماضي ؛ مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

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مصراوي Masrawy

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