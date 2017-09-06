"أقباط من أجل الوطن" يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم ميانمار

القاهرة - مصراوي:

أدان الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، برئاسة كريم كمال، الجرائم والاعتداءات التي تُرتكب ضد أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم راخين في ميانمار.

وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لانقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء، كما طالب الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بمحاكمة المتورطين في تلك المجازر التي لا يغفرها التاريخ.

وقال كريم كمال، في تصريح لمصراوي، إن ما يحدث في دولة ميانمار إبادة جماعية منظمة هدفها القضاء على الأقلية المسلمة، مضيفًا أن السلطات في ميانمار تنتهج سياسة العنف والتطهير العرقي ضد المسلمين.

وطالب كمال، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف إراقة دماء، وفرض رقابة دولية على الإقليم.

ومن جانبها، أكدت ولاء عزيز، نائب رئيس الاتحاد، أن ما يحدث في ميانمار جريمة ضد الإنسانية لا يقبلها أي دين ولا تقبلها الإنسانية، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي ستبقي تلك الجريمة وصمة عار في التاريخ البشري.

وطالبت عزيز، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع البورمي من جميع الديانات بالتدخل الفوري وفرض السلام في الإقليم مع تأمين عودة الفارين وإقامه محكمه دولية.