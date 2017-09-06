الحكومة توافق على قانون الموارد المائية والري

كتب – محمد غايات:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على قانون الموارد المائية والري.

وأضاف وزير الري في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة، إضافة إلى التوسعات والمشروعات.

وأشار "عبد العاطي" إلى أن القانون "ضرورة" لمواجهة تحديات زيادة السكان، وخاصة أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، إضافة إلى محدودية نصيب الفرد من المياه التي تصل إلى 600 متر مكعب، ومن المنتظر أن يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان.