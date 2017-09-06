بالصور.. انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، جثة سيدة من تحت أنقاض عقار محرم بك المنهار، فيما لا يزال البحث جاريًا عن اثنين آخرين من سكان العقار.

وقال شهود عيان لـ"مصراوي" إن السيدة تدعى "نجوى محمود أحمد حسن" 45 عامًا، تصادف مرورها أسفل العقار لشراء طعام الإفطار وقت انهياره.

وأضافوا إنه جرى نقل شخص آخر للمستشفى الأميري يدعى "حسن سلامة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي في الرأس، واشتباه كسر في الكتف الأيسر.

وأشار شهود العيان إلى أن العقار يتساقط منه أجزاء صغيرة منذ أسبوع، وحذر صاحب العقار الأسرة الوحيدة المتواجدة "رجل قعيد وزوجته" بداخله إلا أنهم رفضوا إخلاءه.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 بشارع المعز مع شارع أمين الرافعي بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص، وجاري البحث عن مفقودين اثنين تحت الأنقاض.